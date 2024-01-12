بمشاركة 37 فيلماً.. انطلاق مهرجان الشرقية السينمائي في عمان

انطلق مهرجان الشرقية السينمائي الدولي في سلطنة عمان دورته الثانية، مساء الخميس، بمشاركة 16 دولة من بينها الكويت "ضيف الشرف".

ويعرض المهرجان 18 فيلما ضمن مسابقة الأفلام الروائية، من بينها 6 أفلام عمانية، فيما يعرض 9 أفلام ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية و5 أفلام ضمن مسابقة أفلام التحريك، إضافة إلى 5 أفلام في قسم هوية المهرجان والمقام تحت عنوان "عُمان شلوني".



كما يتضمن البرنامج تنظيم ندوة عن "استثمار المواقع السياحية واقتصاد الفعاليات" غدا 13 يناير، وندوة أخرى عن السينما الكويتية.



وكرم المهرجان في الافتتاح الممثلين الكويتيين إبراهيم الصلال وخالد أمين والممثل البحريني خليل الرميثي، والممثلة المصرية دينا محسن (ويزو)، والمخرج المصري مصطفى مسعود والرحالة الكويتي خير الله العنزي، والإعلامية الإماراتية إيناس محمد، والإعلامية السعودية معالي فهد.

ويستمر فعاليات المهرجان الذي تنظمه الجمعية العمانية للسينما في ولاية صور بالمنطقة الشرقية، حتى الرابع عشر من يناير.