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الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"القسام" تعلن مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال شرق خان يونس

القسام
القسام
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أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل واصابة عدد من جنود الاحتلال في استهداف قوة راجلة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل.

كما تم استهداف 3 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" في محيط منطقة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت كتائب القسام، باستهدافها جرافة إسرائيلية بعبوة شواظ، بالإضافة إلى استهداف قوة للاحتلال داخل أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد "رعدية"، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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