المجموعة الأولى.. ثعالب غينيا بيساو تعتمد على قائمة متزنة في الكان

يسعى منتخب غينيا بيساو "الثعالب"، خلال مشاركته في بطولة كأس أمم أفريقيا، على أرضه ووسط جماهيره خلال الفترة بين 13 يناير الجارى و11 فبراير المقبل، لتقديم اداء قوى فى ظل الكتيبة المشاركة فى البطولة.



ويخوض منتخب غينيا بيساو البطولة ضمن منافسات المجموعة الأولى، بجانب نيجيريا، وغينيا الإستوائية وكوت ديفوار صاحبة الأرض والجمهور.



ويحتل منتخب غينيا بيساو المركز 103 عالمياً فى التصنيف العالمى للمنتخبات.

ويعتمد الغينى بيساوى باسيرو كاندي المدير الفنى لمنتخب غينيا بيساو، على قائمة تأتى فى مقدمتها ماما بالدي لاعب ليون الفرنسي، فرانكولينو لاعب ميتلاند الدنماركي.



وجاءت قائمة منتخب غينيا بيساو كالتالي:

حراسة المرمى:

أوباريني دچوكو (فرانسيس بوراينس البلجيكي)

فرناندو إمبادجي (الكانينينسي البرتغالي)

چوناس منديس (كلماتا اليوناني)



خط الدفاع:

فالي كاندي (ميتز الفرنسي)

چيڤرسون إنكادا (فاركو المصري)

إدجار ئي (باشاك شهير التركي)

أبولينجي منديس (الميريا)

نانو ( سامسونسبور التركي)

نيتو ( مريتيمو البرتغالي)

مارسيلو ديجالو (بلانسيا الاسباني)



خط الوسط:

چانيو بيكل (جازيانتيب التركي)

موريتو كاساما (اومونيا القبرصي)

دالسيو (نيقوصيا القبرصي)

كارلوس ماني (قيصرسبور التركي)

سوري ماني (اكديميكو فيسو البرتغالي)

كارلوس منديس (بولتون الانجليزي)

ماورو رودريجيس (ايردون سبور السويسري)

ألفا سيميدو (الطائي السعودي)



خط الهجوم:

ماما بالدي (ليون الفرنسي)

فرانكولينو (ميتلاند الدنماركي)

زينيو جانو (فارجم البلجيكي)

فامانا كيزيرا (اكديميكو فيسو البرتغالي)

مارسيانو سانكا (الميريا الاسباني)

زي توربو (نوفوجراد الروسي)



