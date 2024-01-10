أتلتيكو مدريد يستعين بتاريخ مواجهاته مع الريال في كأس السوبر

يسعى فريق أتلتيكو مدريد، إلى استغلال تاريخ المواجهات مع غريمه التقليدى ريال مدريد، فى بطولة كاس السوبر الإسبانى، خلال مواجهة الليلة التى من المقرر أن تنطلق فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على معلب "بارك الأول"، ضمن منافسات نصف نهائى السوبر، والتى تستضيفها أرض المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير الجاري.

ويتفوق فريق أتلتيكو مدريد فى تاريخ المواجهات التى تجمعه بنظيره ريال مدريد فى السوبر الإسبانى، حيث لم يتعرض الأتليتى لأى هزيمة أمام الفريق الملكى خلال الثلاث مواجهات التى جمعت بينها، حيث ألتقيا فى ثلاث مواجهات، حقق فريق أتلتيكو مدريد الفوز فى مباراة ، وانتهت المواجهتين بالتعادل خلال الـ 90 دقيقة.

ويعول ريال مدريد على تاريخ المواجهات بشكل عام فى جميع البطولات مع أتلتيكو، حيث التقيا بشكل عام فى 215 مباراة، انتصر الفريق الملكى فى 105 مباراة، مقابل 55 انتصار للأتليتى، وحضر التعادل فى 52 مباراة.

ونجح لاعبو الملكى فى تسجيل 382 هدف، بينما هز لاعبو أتلتيكو مدريد شباك الريال بـ286 هدف.