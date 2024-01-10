بإطلالة رياضية.. سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها الـ 66 (فيديو)

تحتفل النجمة سميرة سعيد، اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها الـ 66، واختارت أن تطل على جمهورها خلاله عبر فيديو لها وهي تؤدي التمارين الرياضية الخاصة بها دعوة للحفاظ على اللياقة البدنية.

وكتبت سميرة تعليقا على الفيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام": "اللياقة البدنية لا تعني بناء الجسم أفضل، الأمر يتعلق ببناء حياة أفضل، الصحة هي الثروة الحقيقة".

يذكر أن آخر أغنيات سميرة سعيد كانت "إنسان آلي" التي طرحتها في موسم الصيف، وتتعاون فيها مع الشاعر الغنائي شادي نور، والملحن بلال سرور، والموزع الموسيقي هاني ربيع.

https://www.instagram.com/reel/C16ls1ms5oe/?igsh=MXBwOXA4ZWR3d2l4bA==