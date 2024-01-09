اقتراح برغبة لـ"التنظيم والإدارة" لإتاحة مسابقة عمال المساجد 2024 أمام حملة الدبلومات

تقدمت الدكتورة نيڤين الكاتب عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، باقتراح برغبة إلى وزير الأوقاف ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن مسابقة عمال المساجد 2024.

اقترحت نيڤين الكاتب إتاحة الفرصة للأشخاص الحاصلين على الدبلومات للتقديم في مسابقة عمال المساجد التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وطالبت بتحويل الاقتراح إلى اللجنة المختصة لسرعة بحثه ومناقشته.

يذكر أن الحهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أعلن عن اطلاق مسابقة جديدة لتعيين 1000 امام وعامل بنهاية يناير الجاري على أن يكون المؤهل أقل من المتوسط.