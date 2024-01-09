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الثلاثاء 09 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اقتراح برغبة لـ"التنظيم والإدارة" لإتاحة مسابقة عمال المساجد 2024 أمام حملة الدبلومات

نيڤين الكاتب
نيڤين الكاتب
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تقدمت الدكتورة نيڤين الكاتب عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، باقتراح برغبة إلى وزير الأوقاف ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن مسابقة عمال المساجد 2024.

 

اقترحت نيڤين الكاتب إتاحة الفرصة للأشخاص الحاصلين على الدبلومات للتقديم في مسابقة عمال المساجد التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وطالبت بتحويل الاقتراح إلى اللجنة المختصة لسرعة بحثه ومناقشته.

 

يذكر أن الحهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أعلن عن اطلاق مسابقة جديدة لتعيين 1000 امام وعامل بنهاية يناير الجاري على أن يكون المؤهل أقل من المتوسط.

 

وزير الاوقاف الحهاز المركزي للتنظيم والإدارة مسابقة عمال المساجد