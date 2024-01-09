ads
الثلاثاء 09 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أزمة القيد تحسم بقاء روقا وعمرو السيسي في الزمالك

محمد أشرف روقا
محمد أشرف روقا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يحسم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، موقف الثنائي عمرو السيسي ومحمد أشرف روقا، لاعبا وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من البقاء أو الرحيل عن صفوف الفريق بعد حسم أزمة إيقاف القيد الذي يعاني منها النادي في الوقت الحالي.

وكشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض، في تصريحات للبوابة نيوز، عن أن معتمد جمال، أكد في تقرير رفعه إلى إدارة الزمالك، عدم حاجته لجهود الثنائي في حال انتهاء أزمة إيقاف قيد الفريق والتعاقد مع الثنائي محمد شحاتة لاعب وسط طلائع الجيش ومحمود صابر لاعب نادي بيرميدز المعار إلى صفوف نادي زد.

وشهدت الفترة الأخيرة انفراجة كبيرة في ملف أزمة إيقاف قيد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بعد مجهودات كبيرة من جانب مجلس إداة النادي الأبيض، برئاسة حسين لبيب، في الفترة الأخيرة لإنهاء الأزمة.

وأكد عمرو الأدهم، عضو مجلس إداة نادي الزمالك، أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وخلال أيام سيتم الإعلان عن انتهاء الأزمة بشكل رسمي.

نادي الزمالك عمرو السيسي محمد أشرف روقا