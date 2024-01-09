أبو المكارم: نقص سلاسل الإمداد وراء تراجع صادرات الصناعات الكيماوية 2023

أكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أهمية المشاركة في المعارض سواء المحلية او الدولية في تنمية صادرات القطاع، والوقوف على أحدث المستجدات في مجال الصناعات الكيماوية والتي تصم المثير من المنتجات ذات الاهمية الكبري للصناعة المصرية ، والصناعات المغذية.

وأضاف ابو المكارم، على هامش انطلاق فاعليات الدورة العاشرة من معرض إيجى بلاست ومعرض بلاستيكس، والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مديولي رييس مجلس الوزراء، وافتتحه اليوم وزير التجارة والصناعة، ووزيرة الدولة لشؤون البيئة، أن قرار الحكومة لترشيد نفقات الاشتراك في المعارض الخارجية، يحتاج للدراسة.

كما أكد أن هناك سعيًا لضمان مشاركة الشركات المصرية في المعارض الخارجية المتخصصة الهامة عن طريق هيئة المعارض والمؤتمرات، و العمل علي تحقيق القيمة الاقتصادية المستهدفة من المشاركة في المعارض.

وعلى جانب آخر، توقع رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، صرف متأخرات المساندة التصديرية خلال الفترة المقبلة وفقا لخطة برنامج رد الاعباء التصديرية الذي تنفذه الحكومة.

وفيما يتعلق بتراجع صادرات القطاع خلال الغام المنقضي 2023، أكد خالد أبو المكارم خلال فاعليات معرض ابحي بلاست اليوم، أن العام المنقضي كان له وضعا خاصًا يتمثل في عدم وصول امدادات المواد الخام للمصانع حيث أن 65% من المواد الأولية لصناعة البلاستيك يتم استيرادها من الخارج وهو ما انعكس على تراجع حجم الإنتاج والصادرات.

وأشاد ابو المكارم بالمعرض والذي استطاع أن يجتذب مشاركة نحو 400 شركة ومشاركة 12 دولة بواقع إجمالي مشاركة للشركات يصل إلي 100شركة

وقال أبو المكارم ان الغرض من المعرض هو زيادة حجم الاستثمارات المصرية في صناعه البلاستيك بصفة خاصة والبتروكيماويات بصفة عامة، مشيرا إلي أن أحد الشركات السعودية المصرية أعلنت عن نيتها إقامة مصنع في مصر خلال الفترة القادمة وانه سيتم مناقشة تفاصيله ما بين وزير الصناعة المصري والسعودي.