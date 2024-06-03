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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وفاة المستشارة النمساوية السابقة بريجيت بيرلين

المستشارة النمساوية
المستشارة النمساوية السابقة بريجيت بيرلين
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توفيت المستشارة النمساوية السابقة بريجيت بيرلين اليوم "الأثنين"عن عمر ناهز ٧٤ عاما،وتم إعلان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام.

وأعلنت المستشارية الفيدرالية أن المستشارة السابقة توفيت بعد معاناة مع المرض.

وكانت تشغل من قبل منصب رئيسة المحكمة الدستورية وهي السيدة الوحيدة التى تولت منصب المستشارية في النمسا.

وأعرب المستشار النمساوي كارل نيهمر عن حزنه الشديد لفقدان أول مستشارة للنمسا،مشيرا إلى أنها لم تتردد في تحمل مسئولياتها لخدمة الجمهورية وشعب بلادنا خلال الأوقات الصعبة،وبلدنا مدين لها بالكثير من الامتنان والنمسا فقدت "شخصية بارزة ورائدة كان لها تأثير حاسم على جمهوريتنا لأجيال".

كما نعى الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين المستشارة السابقة ووصفها بأنها شخصية وطنية خدمت البلاد بإخلاص.

ترأست بريجيت بيرلين حكومة للخبراء منذ ما يقرب من خمس سنوات وبقت في منصبها لمدة 218 يومًا بالضبط وأدت اليمين كأول مستشارة في 3 يوليو 2019، وانتهت فترة ولايتها في 7 يناير 2020.

بريجيت بيرلين النمسا