تحذيرات من منخفضين جويين يعصفان بالأراضي الفلسطينية حتى مساء الجمعة

قال الراصد الجوي ليث العلامي، المختص برصد تنبؤات الطقس في الأراضي المحتلة بفلسطين، إن البلاد سوف تتأثر بمنخفضين جوييين شديدي البرودة بداية من مساء اليوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة، مصحوبًا بأمطار تشمل معظم محافظات البلاد.

وأشار في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، إلي أنه على مدار الأسابيع الماضية، فقد تسببت الرياح الشديدة والأمطار المُتساقطة على قطاع غزة في تخريب أعداد كبيرة من خيام النازحين الفلسطينيين الهشة والتي أُقيم الكثير منها أخيراً في محيط مراكز الإيواء نظراً إلى التكدُّس الهائل داخل تلك المراكز التي لم تعُد تتسع إلى مزيد.

ويواجه النازحون من مُختلف مناطق قطاع غزة أجواء شتوية قاسية في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية السيئة بفعل تضاعف الأعداد نتيجة استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي، والذي دفع الفلسطينيين إلى البحث عن مكان يؤويهم داخل مراكز اللجوء، فلم يجدوا سوى الخيام القماشية والبلاستيكية الهشة، والتي لا تحميهم من برودة الطقس أو مياه الأمطار.

وبدأت حركة النزوح في قطاع غزة مُنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، بعد قصف المُنشآت السكنية، وتدمير مربعات سكنية بأكملها، ثم تواصل نزوح مئات الآلاف بفعل التهديدات الإسرائيلية التي طالبت السكان بمُغادرة مدينة غزة ومحافظة الشمال نحو المناطق الوُسطى والجنوبية قُبيل بدء عملية الاجتياح العسكري البري مُنذ نحو شهرين.