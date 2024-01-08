أسعار الحديد بالأسواق اليوم الإثنين 8 يناير 2024

شهد سوق مواد البناء خلال تعاملات اليوم الإثنين، حالة من التراجع في أسعار الحديد.

حيث تراجعت أسعار الحديد محليا وعالميا وبلغ نسبة التراجع في سعر طن الحديد بمقدار 415 جنيها.

وجاء متوسط سعر طن الحديد الاستثماري، اليوم الاثنين 8-1-2024 في الأسواق، نحو 40 ألف و454 جنيها، مقارنة بأسعار أمس 40 ألف و869 جنيها.

وتستعرض"البوابة نيوز"، أسعار الحديد اليوم بسوق مواد البناء كما يلي:

سعر حديد عز اليوم 42 ألفا و627 جنيها.

سعر الحديد الاستثماري 40 ألفا و454 جنيها.

سعر حديد بشاي 42 ألف جنيه للطن.

سعر حديد العتال 41 ألفا و500 جنيه للطن.

سعر حديد عطية 41 ألفا و300 جنيه للطن.

سعر حديد العشري 40 ألفا و100 جنيه للطن.

سعر حديد المصريين 42 ألف جنيه للطن.

سعر حديد سرحان 40 ألفا و300 جنيه للطن.

سعر حديد المراكبي 41 ألفا و500 جنيه للطن.

سعر حديد الكومي 40 ألفا و200 جنيه للطن.

سعر حديد المعادي 40 ألفا و200 جنيه للطن.

سعر حديد مصر ستيل 40 ألفا و200 جنيه للطن.