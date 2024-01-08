مدحت صالح يتألق في مشروع الأساتذة بالأوبرا.. صور

أحيت دار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الأحد، الحفلة الثالثة من سلسلة المشروع الفني الأساتذة، الذى يقام بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك على المسرح الكبير، وسط حضور جماهيري كبير.

تغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة أوركسترا سينى سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة بمجموعة مميزة من مؤلفات كبار الملحنين والتى أعيد توزيعها بشكل أوركسترالى متطور مع الحفاظ على طابعها الفريد كان منها: أهواك، وميدلي عبدالوهاب، ونبتدي منين الحكاية، ويا جميل ياللي هنا، وبلغوه، وأنا لك علي طول، وميدلي فريد الأطرش، وفي أعلي الأعالي، إلى جانب عدد من أعماله الخاصة منها: حبيبي يا عاشق، وكوكب تاني، لا هتاخد ايه، وبحلم على قدي، وحمايا العزيز وقام باعادة التوزيع قائد الحفل المايسترو أحمد عويضة.

ويهدف المشروع الفني الأساتذة إلى تحديث وإثراء مكتبة الموسيقى العربية وإعادة صياغة مؤلفات التراث وتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والاجيال الجديدة.