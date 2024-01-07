الضفة الأخرى.. داليا عبدالرحيم تكشف عن أشهر قيادات «كتيبة الخنساء»

قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة نيوز» ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إنه في يوليو 2014 أعلن تنظيم “داعش” عن إنشاء أول لواء نسائي خاص باسم “كتيبة الخنساء”، وتمثلت وظائف الكتيبة في مجالات الدعوة والتعليم والأمن والشرطة، فقامت على تطبيق الشريعة الإسلامية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراقبة النساء ومتابعتهن ومحاسبة الخارجات منهن عن تعاليم الإسلام، وانتشرت نساء الكتيبة فى الشوارع وعاقبن المتبرجات وغير الملتزمات باللباس الشرعي الاسلامي والمقصرات، وواضعي العطور.

وأضافت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، خلال تقديمها برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه من أشهر نساء الكتيبة "ندى القحطاني" السعودية التي كُلفت من قبل أمير التنظيم "أبو بكر البغدادي" بإنشاء فرع من النساء للتنظيم في ولاية الحسكة، وأيضًا "إيمان البغا" الحاصلة على درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية، والتحقت بالتنظيم وبايعته في أكتوبر 2014، بعد أن تركت التدريس وقدمت استقالتها من جامعة الدمام لتذهب للتنظيم وتشارك فيه وتحاول جاهدة تجنيد الفتيات ومحاولة استقطابهن داخل التنظيم.