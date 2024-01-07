"التعاون الإسلامي" تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين والمدنيين الفلسطينيين

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد، العاملين في قطاع الصحافة والإعلام وعائلاتهم في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وجاء في بيان صادر عن المنظمة، أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين حمزة وائل الدحدوح، ومصطفى ثريا، لسيارة كانا يستقلانها خلال تغطيتهم الصحفية بمدينة خانيونس، هو "جريمة حرب شنيعة".

كما أعربت المنظمة عن إدانتها الشديدة لقصف مسيرة إسرائيلية تجمعًا للمواطنين، قرب دوار الشهداء جنوب جنين، مما أدى لاستشهاد 6 مواطنين منهم أربعة أشقاء، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وشددت المنظمة على أن هذه الجرائم "تعكس وحشية الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكه السافر للقانون الدولي".

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".

تأتي هذه الإدانة في ظل استمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين والمدنيين الفلسطينيين، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وتعكس هذه الإدانة التزام منظمة التعاون الإسلامي بدعم حقوق الإنسان وحماية الصحفيين والمدنيين.