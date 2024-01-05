إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب 9 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل بمنطقة مساكن العبور في مدينة المنصورة محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل بمنطقة مساكن العبور دائرة القسم ووجود عدد من المصابين .

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص تبين وقوع تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل يحمل عدد من الأشخاص.

ونتج عن الحادث إصابة 9 وهم كلًا من :"هنا العيسوي احمد، 40 عامًا، احمد محمد محمود، 32عامًا، مرفت عبد السلام شلبي، 24 عامًا، اسامه رضا عبد الغني، 22 عامًا، مصطفى السيد ابوزيد، 53 عامًا،علي محمود عبد التواب ،35 سنة، عبد الرحمن حمدان محمد، 30 عامًا، المتولي السيد يوسف، 45 عامًا، اسلام راجح محمد، 22عامًا.

جرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم وجرى التحفظ على المركبتين وتحرر عن ذلك اللازم وأحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.