مصرع طفلة لدغها عقرب سام أثناء لهوها فى الدقهلية

لفظت طفلها عمرها عامين بمركز دكرنس فى محافظة الدقهلية أنفاسها الأخيرة متأثرة بلدغة عقرب سام لها، أثناء لهوها أمام منزلها، وجرى نقل الجثه لمستشفى دكرنس على ذمة النيابة.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة دكرنس من مستشفى دكرنس بوصول طفلة جثة هامدة ادعاء التعرض للدغة سامه.

وبإنتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الطفلة المتوفاة تدعى لوجين عادل ٥ سنوات.. وبسؤال مرافقيها أكدوا تعرضها للدغة عقرب سام أثناء لهوها أمام منزلها، مما أدى إلى مصرعها فى الحال.

وجرى نقل الجثه إلى المشرحه على ذمه النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.