لخلاف على أولوية ركن السيارات.. سايس ينهي حياة نجل خالته فى الدقهلية

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بطعن غائر فى الرقبة على يد نجل خالته بمنطقة الهابي لاند بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، عقب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة لخلاف علي ركنة وغسيل سيارة وجري نقل المتوفي إلي مشرحة مستشفى الطوارئ الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد بلاغ للعميد على فوزي خضر، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من إدارة شرطة النجدة من بعض الأهالي بمنطقة شارع المديرية، بحدوث مشاجرة بين شخصين وقيام أحدهما بذبح الأخر بسلاح أبيض “مطواة”.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم ثان المنصورة بقيادة المقدم كريم عبدالرازق، رئيس المباحث، ومعاونيه أحمد الجميلي، وعبدالله عبدالواحد، وعلى الطويل، إلي مكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بشارع المديرية تقاطع المختلط بين سايس وأخر نجل خالته بسبب الخلاف بينهما علي ركنة وغسيل سيارة قام أحدهما بإخراج سلاح أبيض “مطواة” وقام بذبح الآخر.

وأكد شهود العيان أن المتهم يدعى "محمد حسن عبد المنعم " 37 عامًا، وشهرته "كركر"، ومقيم بشارع المصرف بعزبة الشال في المنصورة، “مسجل” حيث قام بالاعتداء علي ابن خالته بمطواة بجرح قطعيّ في الرقبة وتركه غارقا في دمائه وفر هاربًا، وأن المجني عليه يدعي" حاتم محمد فتحي البرديسي" ومقيم بشارع سيدي يونس.



تم نقل المجني عليه إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم، ووردت إشارة بعد ذلك تفيد بوفاة المجني عليه قبل وصوله للمستشفى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وكلفت ادارة البحث الجنائي بتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة وسرعة ضبط المتهم الهارب، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.