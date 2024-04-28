نائب محافظ القاهرة: تحرير 6 محاضر إشغال طريق للمحلات المخالفة بالسيدة زينب

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الحملات و التي تهدف إلى القضاء على جميع الاشغالات وإعادة الوجه الحضارى للقاهرة ، مشددًة على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة النقل دون عوائق .

وفى هذا السياق قامت الاجهزة التنفيذية بحي السيدة زينب برئاسة المستشار هشام ابو المكارم رئيس الحي والأجهزة المعاونة بحملة مكبرة لازالة الاشغالات ، تم خلالها رفع إشغالات الكافيهات، والمحال، والاكشاك والباعة الجائلين وذلك بطول شارع بورسعيد والمبتديان وشارع مجرى العيون وميدان السيدة زينب و شارع السلسلة و شارع السلخانة والكومي و بيرم التونسي وشارع السد وجارى المتابعة المستمرة لمنع عودة الاشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين .

وتمكنت الأجهزة من ضبط عدد من المخالفات والمتمثلة في استاندات حديد وكراسي و ترابيزات و اعمدة حديدية و تم ايداع المضبوطات بمخزن الحي و تحرير عدد ٦ محاضر اشغال طريق للمحلات المخالفة.

يأتي ذلك استكمالا لسلسلة الحملات اليومية المكثفة بنطاق احياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة تنفيذاً و لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وبمتابعة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بتكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات ورفع مخالفات المحلات والباعة بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء لإعادة الإنضباط لشوارع العاصمة .