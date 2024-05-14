غدا.. التشغيل التجريبي بالركاب لمحطة مترو وادي النيل بالخط الثالث| صور

تستعد وزارة النقل للتشغيل التجريبي بالركاب لمحطة مترو وادي النيل غدًا الأربعاء ضمن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو «3C».

تبلغ طول هذه المرحلة 7.1 كيلومتر، والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور الذي يشمل 5 محطـات 3 محطات نفقية هي: (التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول)، ومحطة سطحية، وهى بولاق الدكرور ومحطة علوية وهى جامعة القاهرة؛ وذلك بعد أن تم الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب لهذا الجزء، التي اشتملت على اختبار جميع الأنظمة به مثل: (الإنارة – التكييف – التهوية - مكافحة الحريق - ...) للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها و تسيير القطارات لعمل الإختبارات الديناميكية لها للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع .