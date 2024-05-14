بالصور.. نائب محافظ الجيزة تتابع انتظام العمل بملف التصالح بالمراكز التكنولوجية

تفقدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة المراكز التكنولوجية بأحياء الدقى وجنوب الجيزة للوقوف علي توافد المواطنين لتقديم طلبات التصالح.

حيث كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة القيادات التنفيذية بمتابعة انتظام العمل داخل المراكز التكنولوجية والتأكد من تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

ووجهت نائب المحافظ مسئولي المراكز التكنولوجية بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء بسهوله ويسر، للإستفادة من حزمه التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.

واشارت هند عبد الحليم أنه لم يتم رصد أى مشكلات تعيق إنتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية أثناء تقديم المواطنين طلبات التصالح علي مخالفات البناء ، لافتاً أن جميع العاملين داخل المراكز التكنولوجية يقدمون كافه أوجه الدعم لخدمة المواطنين وتسلم الطلبات دون مشقة أو تعنت لإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.



واستمعت نائب المحافظ الي عدد من المواطنين المترددين علي المراكز التكنولوجية للتعرف علي اراءهم وإزالة اي معوقات تواجههم.

رافق نائب المحافظ أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي وزكى سلام رئيس حي جنوب الجيزة وايمن عاشور مدير الإدارة العامة للإحصاء والتقارير الالكترونيه بالجيزة وعصام أبو العلا رئيس جهاز معلومات شبكات المرافق.