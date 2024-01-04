لاعب الزمالك الأسبق يتحدث عن استبعاد دونجا وعواد من قائمة المنتخب

انتقد وليد صلاح عبداللطيف لاعب الزمالك الأسبق، اختيارات روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، وذلك لقائمة المنتخب التي تستعد لخوض كأس الأمم الأفريقية الشهر الجاري.

وقال صلاح في تصريحات إعلامية مساء اليوم الخميس، أتعجب من عدم انضمام حسام أشرف أحد أبرز المهاجمين في الدوري المصري هذا الموسم، سواء في القائمة المبدئية أو النهائية.

وتابع صلاح، محمد عواد ونبيل دونجا قدما مستويات مميزة مع الزمالك في المباريات الماضية سواء في الدوري والكأس أو كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وتعرضا للظلم بعدم انضمامهم.

وأوضح صلاح، التوفيق ينقص الجيل الحالي للمنتخب من أجل تحقيق الألقاب كما حدث مع الأجيال التي لعبت للمنتخب من قبل وتوجت بالعديد من الألقاب الأفريقية والعربية.

وأختتم، الجيل الحالي للمنتخب يضم لاعبين مميزين، والمنتخب قادر على حصد بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق شهر يناير الجاري.