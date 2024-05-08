السينما في مواجهة أعداء الوطن.. بداية من "في بيتنا رجل" مرورًا بـ "الكتيبة 101" حتى "السرب" أفلام خلدت بطولات رجال الجيش والشرطة

بلادي بلادي بلادي لكي حبي وفؤادي، علي الحان سيد درويش عاش كل منا طفولته علي كلمات هذه الاغنية الوطنية، كما تناولتها السينما في العديد من افلامها نظرًا لحثها علي الروح الوطنية وحب الوطن، فضلًا عن أن السينما المصرية تُعد جرس إنذار لكل القضايا والأحداث التي تمر بها الدولة المصرية، حيث نجح صناع السينما خلال الفترة الماضية في تقديم أعمال وطنية تناولت شجاعة وقوة القوات المسلحة المصرية وإظهار تضحيات أبناء الوطن الغالي للحصول علي حرية الوطن

البوابة نيوز تفتح ملف الأعمال الوطنية عبر الشاشة الصغيرة والسينما ودور الفن لزيادة الوعي للجيل الجديدة في السطور التالية:

أفلام تناولت تضحيات القوات المسلحة وأبناء الوطن:

السرب

فيلم حربي يتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية،ومنها واقعة ذبح 21 مصريا في ليبيا وقيام الجيش بعمليات للتصدي لتلك الجماعات الإرهابية بطولة أحمد السقا،شريف منير، أسر ياسين، نيللي كريم،مصطفي فهمي ونخبة من النجوم إخراج أحمد نادر جلال

الممر

يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى نور، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف بطولة أحمد عز إياد نصار أحمد رزق أحمد فلوكس ونخبة من النجوم شريف عرفه.

الاختيار

يتناول المسلسل ملحمة درامية عن حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم وغيرهم من النجوم إخراج بيتر ميمي.

الكتيبة 101

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء بطولة عمرو يوسف أسر ياسين، فتحي عبد الوهاب،وفاء عامر وغيرهم إخراج محمد سلامة

دور الفن في تناول الأفلام الوطنية لتضحيات أبناء الوطن

محمود قاسم: السرب حدث فني تاريخي تناول قضية هامة

قال الناقد محمود قاسم: "أن كل شخص منا بداخله قصة وطنية عاطفية والجميع يحبون الوطن وأبناءه عن ظهر قلب دون شك، من خلال قصص متداخلة ما بعض وما أجمل عرضها من خلال السينما أو الدارما التي تعرض قضية وطنية مع تداخلها بقصة عاطفية وشخصية مثل ما شاهدنا منذ قديم الأزل وعلي سبيل المثال فيلم"في بيتنا رجل" أنه يتناول قصة اثنان عشاق ويتقابلون أثناء أحداث الفيلم من خلال حدث وطني في نطاق محدود

وأكد "قاسم" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن فيلم السرب حدث فني وتاريخي ضخم يخص أكثر من شخص يقوم بتوثيق ما وقع لضحايا مصر الأبرياء في ليبيا من قبل مجموعة من الإرهابيين اللذين ليس لديهم أي رحمة، وأظهر العمل أيضًا قوة وشجاعة القوات المسلحة المصرية حين تدخلت بشكل قوي وحازم من أجل الثأر وإسترداد حق شهداء الوطن كما وعدنا القائد العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي فكان الفيلم توثيق قوى لذلك الحدث للأجيال الجديدة القادمة وإظهار قوة ثأر أبطال القوات المسلحة.

خيرية البشلاوي: الأجيال القادمة لديهم كم هائل من الافلام الموثقة لتاريخهم

قالت الناقدة خيرية البشلاوي، أن زيادة عرض الأفلام الوطنية خلال الفترة الماضية لها مردود إيجابي علي الأجيال الجديدة الناشئة، حيث أن الابناء سيشاهدون كم هائل من الافلام التي توثق كافة الاحداث التي مرت بها الدولة.

وأضافت البشلاوي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن القوات المسلحة لها دور هام للغاية في إظهار تضحيات أبناء الوطن الغالي وتقديم نماذج مبهرة للعالم أجمع لزيادة الوعي للأجيال الجديدة ورفع الروح المعنوية لدي الشباب وهذا ظهر جليًا في فيلم السرب حيث أنه من نوعية الأفلام العسكرية الوطنية التي توثق بعض الأحداث أو المعارك الهامة في تاريخ الوطن، وهذه النوعية من الأفلام تطورت في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت تجمع بين أمرين، هما الأكشن والتشويق.

وأشارت إلي فكرة ترسيخ الأنتماء الوطني ينبغي ألا يقتصر علي السينما فقط لكي نخاطب الشباب الجدد ولكن لابد علي كل القائمين في كافة الجهات سواء من خلال البرامج التليفزيونية أو الندوات أو التعليم في المنهاج الدراسية وأن نؤمن بذلك إيمان مطلق.