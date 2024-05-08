«المقاطعة» سلاح لا يخيب.. المستهلكون لقنوا تجار الأسماك والدواجن واللحوم درسًا لن ينسوه.. والشركات المتضررة عرفت خطأها بعد تأثرها بكساد السوق.. رأي الدين: تأديب الجشعين عبادة لله

يعد سلوك مقاطعة المستهلكين أداة قوية يمكن للمستهلكين استخدامها لإحداث تغيير إيجابي، من خلال مقاطعة المنتجات والخدمات التي لا تلبي توقعاتهم أو تمارس سلوكيات غير أخلاقية، يمكن للمستهلكين تحفيز الشركات على تحسين جودة منتجاتها وخدماتها والتزامها بمسؤولياتها الاجتماعية والبيئية.. سر نجاح مقاطعة المستهلك فى تخفيض الاسعار، الاسماك واللحوم والدواجن والبيض والعدوى تمتد الى كل سلعة في مصر.

اقتصاديا

يؤكد الدكتور صلاح الدين الهلال لـ«البوابة نيوز»: وهو أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة عين شمس، ويعد من أبرز الداعين لمقاطعة الأضاحي هذا العام للحد من ارتفاع الأسعار، أن مقاطعة الأضاحي ستؤدي إلى انخفاض أسعارها بشكل كبير، ما يفيد المستهلكين ويخفف من عبء نفقات العيد، مطالبا بتنويع مصادر اللحوم، مثل استهلاك الدواجن والأسماك، لتقليل الاعتماد على الأضاحي.

رأى الدين

من جانبه قال الشيخ محمد عويضة، عضو دار الإفتاء المصرية، لـ«البوابة نيوز»: إن مقاطعة الأضاحي جائزة شرعيًا إذا كان الهدف منها هو الاحتجاج على ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن الإسلام حث على التيسير في العبادات، وأن شراء الأضاحي ليس واجبا على كل مسلم، وطالب الأغنياء بالتبرع بالمال للمحتاجين بدلًا من شراء الأضاحي، مؤكدًآ أن مقاطعة التجار الجشعين وتأديبهم بالمقاطعة عبادة لله.

المقاطعة في نمو ملحوظ

في ضوء تزايد الشكاوى من المستهلكين حول ارتفاع سعر الأسماك واللحوم والدواجن، قامت جمعية حماية المستهلك المصري بإجراء دراسة استقصائية لتقييم سلوك المستهلكين فيما يتعلق بمقاطعة السلع، شملت الدراسة عينة تمثيلية من المستهلكين في مختلف أنحاء مصر، واستهدفت تقييم سلوكهم تجاه مقاطعة السلع لأسباب مختلفة مثل سعر السلع وجودة المنتج والممارسات التجارية غير الأخلاقية والقضايا الاجتماعية والبيئية.

نتائج الدراسة أظهرت أن سلوك مقاطعة المستهلكين في مصر يشهد نموًا ملحوظًا ففي السنوات الأخيرة، ازداد عدد المستهلكين الذين يلجأون إلى مقاطعة السلع لأسباب مختلفة، منها انخفاض جودة المنتج، وارتفاع السعر، والممارسات التجارية غير الأخلاقية والقضايا الاجتماعية والبيئية.

الشركات تتأثر

وتؤثر مقاطعة المستهلكين على الشركات، إذ تعد المقاطعة سلوكا ذا تأثير كبير على المنتجين، فمن خلالها يرسل المستهلكون رسالة قوية إلى الشركات حول عدم رضاهم عن جودة المنتجات أو أسعارها أو ممارساتها التجارية.



نصائح للمستهلكين

البحث عن المعلومات قبل شراء أي منتج التعرف على آراء المستهلكين الآخرين، ودعم الشركات المسؤولة التي تتبنى ممارسات مسؤولة من خلال شراء منتجاتها وخدمات، المشاركة في حملات المقاطعة التي تقام ضد الشركات التي تمارس سلوكيات غير أخلاقية، مشاركة تجاربهم يمكن للمستهلكين مشاركة تجاربهم مع المنتجات والخدمات على منصات التواصل الاجتماعي، ما يُساعد في توعية المستهلكين الآخرين.