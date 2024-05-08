مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة ريال مدريد الإسباني، ضد ضيفه بايرن ميونخ الألماني، التي تقام حاليًا بين الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأت المباراة مثيرة للغاية، حيث تبادل لاعبو الفريقين الفاعلية الهجومية على المرمى، وكانت أبرز المحاولات التهديفية في الدقيقة 13 للبرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الملكي، الذي ارتطمت كرته بالقائم الأيمن لحارس البافاري مانويل نوير.

وتصدى الحارس أندريه لونين حامي عرين الميرينجي لتسديدة قوية في الدقيقة 28 من الإنجليزي هاري كين، ليحافظ على نظافة شباكه، وتنتهي أول 45 دقيقة بلا أهداف.

وشهد الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد نظيره بايرن ميونخ، تغييرًا اضطراريًا في صفوف الفريق الألماني، حيث اضطر توماس توخيل مدرب البافاري لإجراء تغيير في وقت مبكر من مباراته ضد الملكي، وذلك بعد إصابة الجناح سيرج جنابري، ليحل بدلًا منه ألفونسو ديفيز في الدقيقة 27.

ويتطلع بايرن ميونخ للفوز على ريال مدريد بأي نتيجة، من أجل التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، ومن ثم حصد اللقب من أجل إنقاذ موسمه الحالي، بعد خسارته للعديد من البطولات المحلية.

كما يأمل ريال مدريد، تحقيق الفوز على بايرن ميونخ من أجل التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، وتحقيق اللقب رقم 15 في تاريخه، حيث يعد صاحب الرقم القياسي في تحقيق البطولة.

وكان لقاء الذهاب بين بايرن ميونخ وريال مدريد، انتهى بالتعادل 2-2 بين الفريقين، وذلك على ملعب أليانز أرينا.