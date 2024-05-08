رئيس«كفر الشيخ» يستقبل لجنة تعيين أعضاء تدريس الإيطالية بكلية الألسن



استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، لجنة الفحص الخاصة بتعيين السادة اعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة الايطالية كلية الالسن بالجامعة، برئاسة الدكتور حسين محمود حمودة - استاذ الادب الايطالى وعميد كلية اللغات والترجمة - جامعة بدر، ولجنة الاستماع برئاسة الدكتور عبد الحميد غلاب عميد كلية الالسن بالجامعة، وعضوية الدكتور لمياء فكر ى الشريف استاذ الادب الايطالى بجامعة حلوان، والدكتور نرمين عبد الحميد حمدى استاذ الادب الايطالى بكلية الالسن جامعة عين شمس، جاء ذلك بحضور بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وخلال اللقاء، اطمأن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، على حسن سير أعمال اللجنة، ووجه بتوفير كافة سبل الراحة لتسيير أعمال اللجنة، مشيرًا إلى أنه جرى الاختيار وفقا لمعايير قابلة للقياس لضمان الشفافية والصالح العام للكلية والجامعة.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن لجنة الفحص والاستماع على قدر كبير من الكفاءة لاختيار أفضل الكوادر المتقدمة لوظائف أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة الايطالية كلية الالسن بالجامعة، لكون مهام عضو هيئة التدريس لا تقتصر فقط على البحث العلمي، وإنما تشمل أعمال التدريس للطلاب والتي يجب توافر شروط معينة في المرشح، كالقدرة على نقل الأفكار والتواصل الفعال مع الطلاب مرورًا بمراحل الإشراف على الرسائل العلمية.