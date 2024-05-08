ريال مدريد ضد بايرن ميونخ.. تغيير اضطراري في صفوف البافاري

شهد الشوط الأول من مباراة ريال مدريد الإسباني ضد ضيفه بايرن ميونخ الألماني، تغييرًا اضطراريًا في صفوف البافاري، في اللقاء الذي يقام حاليًا بين الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأت المباراة مثيرة للغاية، حيث تبادل لاعبو الفريقين الفاعلية الهجومية على المرمى، وكانت أبرز المحاولات التهديفية في الدقيقة 13 للبرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الملكي، الذي ارتطمت كرته بالقائم الأيمن لحارس البافاري مانويل نوير.

إصابة لاعب بايرن ميونخ أمام ريال مدريد

اضطر توماس توخيل مدرب البايرن لإجراء تغيير اضطراري في وقت مبكر من مباراته ضد الريال، وذلك بعد إصابة الجناح سيرج جنابري.

واستبدل توخيل جنابري بزميله ألفونسو ديفيز في الدقيقة 27، ليحدث تعديلات في طريقة اللعب وخطة المباراة.

وتصدى الحارس أندريه لونين حامي عرين الميرينجي لتسديدة قوية في الدقيقة 28 من الإنجليزي هاري كين، ليحافظ على نظافة شباكه في المواجهة المصيرية التي تجمع الكبيرين.

ويتطلع بايرن ميونخ إلى الفوز على ريال مدريد بأي نتيجة، من أجل التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، ومن ثم حصد اللقب من أجل إنقاذ موسمه الحالي، بعد خسارته للعديد من البطولات المحلية.

كما يأمل ريال مدريد، تحقيق الفوز على بايرن ميونخ من أجل التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، وتحقيق اللقب رقم 15 في تاريخه، حيث يعد صاحب الرقم القياسي في تحقيق البطولة.

وكان لقاء الذهاب بين بايرن ميونخ وريال مدريد، انتهى بالتعادل 2-2 بين الفريقين، وذلك على ملعب أليانز أرينا.