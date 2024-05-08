في غياب تريزيجيه.. طرابزون سبور يتأهل لنهائي كأس تركيا

تأهل فريق طرابزون سبور، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، إلى نهائي بطولة كأس تركيا، بعد اكتساحه لنظيره فاتح قرة جمرك برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب أتاتورك الأولمبي.

غاب تريزيجيه عن مباراة طرابزون سبور وفاتح قرة جمرك، بسبب الإصابة التي تعرض لها في عضلة السمانة لقدمه اليمنى خلال مباراة فريقه ضد سامسون سبور في الدوري التركي.

ولم يحدد النادي مدة غياب تريزيجيه عن المباريات بعد إصابته الأخيرة، التي لحقت به في أقل من شهر بعد الإصابة في العضلة الخلفية.

أهداف المباراة

وجاءت أهداف المباراة عن طريق بول أوناتشو في الدقيقة 54، وتاكسيارشيس فونتاس في الدقيقة 69، ثم أوموت بوزوك من ركلة جزاء في الدقيقة 73، واللاعب نفسه في الدقيقة 77 من زمن اللقاء.

وبالرغم من غياب تريزيجيه عن مواجهة الليلة، إلا أنه قدم أداء مميزًا مع طرابزون سبور هذا الموسم، حيث شارك في 26 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 5 آخرين في جميع المسابقات.

كما يحتل نجم المنتخب الوطني، المركز الثاني في قائمة هدافي طرابزون سبور، بعد النيجيري بول أوناتشو صاحب الـ12 هدفًا.

ويطمح تريزيجيه للفوز بلقب كأس تركيا مع طرابزون سبور، ليكون ثاني لقب يحققه مع الفريق بعد كأس السوبر التركي في يوليو 2022.

ويواجه محمود حسن تريزيجيه رفقة طرابزون سبور، بشكتاش في نهائي كأس تركيا، بعد تأهل الأخير مساء أمس الثلاثاء، عقب فوزه على أنقرة جوجو بهدف للا شئ.