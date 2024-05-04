بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون يتعرض لهزيمة مفاجئة أمام سامسون سبور

تعرض فريق طرابزون سبور، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، مساء اليوم السبت، لهزيمة مفاجئة أمام ضيفه سامسون سبور بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سامسون الجديد 19 مايو في إطار الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري التركي.

بدأ تريزيجيه أساسيًا في تشكيل طرابزون سبور، لأول مرة عقب عودته من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، ولعب حتى الدقيقة 60 بعد استبداله بزميله إيدين فيسكا، ولم يسجل أو يصنع أي هدف في اللقاء.

بدأت المباراة بضغط مكثف من أصحاب الأرض سامسون سبور، حيث نجحوا في خطف هدف التقدم في الدقيقة 14 من ركلة جزاء نفذها تايلان أنتاليالي بنجاح.

حاول طرابزون العودة في المباراة، وتمكنوا من تقليص الفارق في الدقيقة 32، بهدف عن طريق إنيس بردهي.

ولكن سرعان ما عاد سامسون سبور لتوسيع الفارق من جديد، حيث سجل خواكين فرنانديز لاعب طرابزون هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 38.

وشهدت الدقائق المتبقية من المباراة محاولات من طرابزون للعودة إلى المباراة، ولكن دون جدوى، ليخسر الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل محمود حسن تريزيجيه 10 أهداف وصنع 5 آخرين في 24 مباراة، خاضها مع طرابزون سبور هذا الموسم.

ترتيب طرابزون سبور في الدوري التركي

بتلك النتيجة، ظل طرابزون سبور في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 58 نقطة، بينما رفع سامسون سبور رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني عشر.