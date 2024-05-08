ads
الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مدير الكرة بالزمالك يطمئن على جميع الإجراءات قبل سفر البعثة للمغرب

الزمالك
الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اطمأن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على كافة الترتيبات خاصة بإقامة بعثة الأبيض، وملاعب التدريب في المغرب، استعداداً للقاء نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.
وكان مدير الكرة وصل إلى المغرب خلال الساعات القليلة الماضية برفقة سعد عابدين إداري الفريق، وشريف صابر الشيف الخاص بالزمالك، للانتهاء من كافة الترتيبات قبل سفر البعثة في العاشرة من صباح غداً الخميس.
وحرص عبد الواحد السيد على تفقد عدة ملاعب لاختيار الأنسب لاستضافة تدريبات الفريق، بالإضافة إلى الانتهاء من الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الفريق غداً.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب بركان البلدي.
جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو القادم باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك الزمالك لمواجهة نهضة الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي كأس الكونفدرالية استعدادا للقاء نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية