نقابة الموسيقيين تنعى كريم عبد العزيز في وفاة والدته

قدمت نقابة المهن الموسيقية، واجب العزاء فى وفاة والدة الفنان كريم عبد العزيز، التى رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.

وقالت النقابة فى بيان لها "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعى نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان مصطفى كامل، وأعضاء مجلس الإدارة ببالغ الحزن والاسى وفاة والدة الفنان كريم عبد العزيز، وتتقدم النقابة بخالص التعازى لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكشف المخرج عمر عبد العزيز عن موعد تشييع الجنازة، والمقرر ظهرغد الخميس، من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، وسيقام العزاء في نفس اليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.