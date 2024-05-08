ليست آمنة.. احذر المكملات العشبية وأدوية التخسيس مجهولة المصدر

انتشرت مؤخرا علي وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية إعلانات لمنتجات وأعشاب وأدوية لفقدان الوزن ليس لها مصدر معلوم وقد تحتوى على مكونات مجهوله من الجنسنج و مستخلصات التوت البرى والأناناس إلى الشاى الأخضر، وقد تكون غير أمنه و تحتوي علي أضرار علي الصحة العامه للجسم.

والمكملات العشبية قد تضر ببعض المرضي المحظور عليهم استخدامها أو حدوث مضاعفات عند تناولها

وبالرغم من أن المكملات العشبية هى منتجات آمنة إلا أنه هناك أنواع يتم الاعلان عنه قد تكون مجهولة المصدر، ولا تعرف مكوناتها بالتحديد، لكنها قد تحتوى على بعض المواد التي قد ترفع الضغط وتزيد من ضربات القلب، وبعض المواد التي تقلل شهية مريض السكر، ما يسبب انخفاض نسبة السكر في الدم، وبالتالي هناك بعض المكونات في هذه العلاجات العشبية غير مصرح بها وغير معروف مصدرها ومكونتها بالضبط.

و هناك أشياء يحب الاهتمام بها إذا كنت مازالت تقرر تجربة المكملات العشبية لإنقاص الوزن، وهى..

- ممنوع على الرضع والأطفال خاصة تناول الأعشاب تحت سن 6 سنوات.

- يحذر على مرضى القلب والضغط المرتفع والسكر والحوامل .

- ممنوع للمرضعات.

و أنه لا يجب تناول العلاجات العشبية إذا كانت تستخدم دواء طويل المدة مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم ومضادات الاكتئاب مثلا إلا بعد استشارة الطبيب.