إعلام المنيا تنظم معرض "سبع صنايع" لدعم المشروعات الصغيرة

نظم طلاب كلية الاداب قسم اعلام بجامعة المنيا معرض "سبع صنايع " لدعم المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.

جاء ذلك ضمن فعاليات مشروع تخرج طلاب الفرقة الرابعة قسم اعلام شعبة علاقات عامة واعلان برعاية الدكتور اشرف ماهر عميد كلية الاداب واشراف الدكتورة رحاب محمد انور رئيس قسم الاعلام ود. دعاء فوزى ود. ايمان يحى

وقال الدكتور اشرف ماهر عميد كلية الاداب ان الاتجاه نحو المشروعات الصغيرة هو مستقبل الشباب ولابد من تنمية مهارات المشروعات الصغيرة لدى الطلاب والخريجين مؤكدا ان جامعة المنيا تولى اهتماما كبيرا بملف المشروعات الصغيرة من اجل توفير فرص العمل والقضاء على البطالة .

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