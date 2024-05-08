الطريق إلى المونديال.. تعرف على موعد إعلان قائمة المحترفين قبل معسكر يونيو لمنتخب مصر

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن إعلان قائمة اللاعبين المحترفين الأسبوع المقبل، المقرر استدعاؤهم للانضمام إلى معسكر الفراعنة المقرر لها يونيو المقبل ضمن الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 3 إلى 11 يونيو المقبلين، والذي يتخلله مبارتين امام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في مباراتين.

ويرغب الفراعنة في الفوز بمبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو لتسهيل مهمة الفريق في التأهل لنهائيات كأس العالم.