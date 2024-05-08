انتـ حار فتاة من الطابق الرابع لرفض أهلها خطبتها بالسلام

أقدمت فتاة تبلغ 16 عاما على التخلص من حياتها قفزا من الطابق الرابع لرفض أسرتها خطبتها من شاب بمنطقة السلام.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة، بوجود جثة لفتاة فى العقد الثانى من العمر بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبالانتقال والفحص عثرعلى جثة فتاة عمرها 16 سنة، مصابة بتهشم بالجمجمة وتم نقلها لمشرحة المستشفى، وبسؤال أسرة الفتاة تبين أنها كانت على علاقة عاطفية بشاب، وتقدم لها منذ عام، لكنهم رفضوا لصغر سنها وخوفهم عليها من الزواج المبكر وتحمل المسؤلية، ومنذ ذلك الوقت وهى تعانى من حالة نفسية سيئة واليوم تذكرت حبيبها وأنخرطت فى البكاء وقفزت من شرفة المنزل وتوفيت، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.