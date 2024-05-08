لليوم الثانى.. استمرار تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمنوفية

تفقد اليوم اللواء وليد البيلي سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية، سير العمل بالمراكز التكنولوجية بنطاق أحياء شرق وغرب شبين الكوم، للاطمئنان على انتظام العمل بتلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء، والوقوف على سير عمل اللجان وتذليل العقبات تسهيلاً على المواطنين لضمان تحقيق المستهدف باعتباره أحد الملفات الحيوية الهامة.

من جانبه أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على متابعته اللحظية والميدانية المستمرة لمنظومة تلقى طلبات تصالح المواطنين بالمراكز التكنولوجية، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية، لتذليل العقبات أولاً بأول وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف، مشددا على تنظيم العمل على فترتين لإتاحة المزيد من الوقت للمواطنين لتقديم مستنداتهم مع ضرورة تكثيف التوعية بأهمية استكمال كافة مستندات ملفات التصالح.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون، يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد.

وفي نفس السياق تابع خالد النمررئيس مركز ومدينة أشمون، تلقي طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم المعيشية وذلك بمقر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام مجلس مدينة أشمون طبقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 وتنفيذ الإجراءات وإتباع الخطوات التنفيذية الواردة بقرار مجلس الوزراء، موجه بضرورة إنهاء كافة الموضوعات والأعمال المتعلقة بالملف، وتذليل كافة المعوقات لسرعة الإنجاز .

و شدد النمر على ضرورة العمل الجاد والمستمر والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية وتذليل كافة المعوقات والتيسير علي المواطنين والمتابعة الدورية لأعمال اللجان بإعتبار ملف التصالح أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع علي رأس أولوية الدولة ، مناشداً جموع المواطنين بمركز ومدينة أشمون الذين لديهم مخالفات والراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم في مخالفات البناء سرعه تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح حرصاً علي سلامة المبنى الخاص بهم من تنفيذ قرار الازالة له .