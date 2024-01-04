20 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال أسبوع

سجل سعر الذهب زيادة طفيفة علي أساس أسبوعي بمقدار 20 جنيها علي الأقل داخل محلات الصاغة ومع ختام تعاملات اليوم الخميس.

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة حوالي 2117 جنيه للبيع و2130 جنيه للشراء و عيار 24 الأكثر قيمة نحو 3629 جنيه للبيع و 3651 جنيه للشراء.

سجل سعر الـ21 الأكثر تداولا نحو 3175 جنيه للبيع و 3195 جنيه للشراء، وعيار 18 نحو 2721 جنيه للبيع و 2739 جنيه للشراء.

وصل سعر كيلو الذهب لـ 3.64 مليون جنيه للبيع و 3.7 مليون جنيه للشراء و أوقية الذهب لنحو 112.85 ألف جنيه للبيع و 113.6 ألف جنيه للشراء.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 25.4 ألف جنيه للبيع و 25.65 ألف جنيه للشراء.