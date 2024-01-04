ads
الخميس 04 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

3 قرارات من النيابة حول مصرع شاب من أعلى عقار بحدائق القبة

تعبيرية
تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت جهات التحقيق بحدائق القبة اليوم الخميس ، باستدعاء أسرة شاب لقي مصرعه من أعلى عقار سكني بالطابق الرابع بدائرة قسم حدائق القبة، للاستماع لاقوالهم لبيان اسباب الحادث ، كما أمرت بعرض جثة الضحية علي الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي ، وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من الأهالى بسقوط شخص من أعلى عقار بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شخص مصاب بكسور وكدمات بجميع أنحاء الجسم، وتم نقل جثته للمشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

جهات التحقيق أسرة شاب سكني قسم حدائق القبة اسباب الحادث عقار