3 قرارات من النيابة حول مصرع شاب من أعلى عقار بحدائق القبة

أمرت جهات التحقيق بحدائق القبة اليوم الخميس ، باستدعاء أسرة شاب لقي مصرعه من أعلى عقار سكني بالطابق الرابع بدائرة قسم حدائق القبة، للاستماع لاقوالهم لبيان اسباب الحادث ، كما أمرت بعرض جثة الضحية علي الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي ، وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من الأهالى بسقوط شخص من أعلى عقار بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شخص مصاب بكسور وكدمات بجميع أنحاء الجسم، وتم نقل جثته للمشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.