تخصيص 12 شقة سكنية "للهيئة التمريضية" بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إنه تمت الموافقة علي تخصيص عدد ١٢ شقة سكنية لاستخدامهم كاستراحة وسكن للهيئة التمريضية، بمستشفي سوهاج الجامعي الجديد، بمدينة سوهاج الجديدة بمنطقة البنوك، وذلك تيسيراً للعمل للأطقم التمريضية، بتوفير مسكن قريب من عملهم بالمستشفي الجديد.

وأضاف النعماني أن إدارة الجامعة حرصت علي التواصل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة الإسكان، لتوفير سكن مناسب للهيئة التمريضية، داخل مدينة سوهاج الجديدة، فتمت الموافقة علي تخصيص١٢ شقة سكنية بالعمارة رقم ٣ بمنطقة البنوك، وجاري الآن تجهيزها وفرشها للإنتقال والانتفاع بها في أقرب وقت ممكن.

من جانبه قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، إنه نظراً لزيادة أعداد الهيئة التمريضية، نتيجة زيادة الإقبال علي الخدمات الصحية المتنوعة التي تقدمها المستشفي الجامعي الجديد، فأصبح الأمر ملحاً لتوفير سكن قريب وآمن للتمريض والهيئة التمريضية، مشيراً إلي أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة التمريضة في سبيل الوصول لخدمة طبية تليق بالمترددين علي المستشفي الجديد.

من جهته قال الدكنور احمد حامد مدير المستشفي الجامعي الجديد ان عدد الهيئة التمريضية بالمستشفي بلغ ٢٤٥ منهم ١٥٥ فنيين تمريض، و ٩٠ اخصائيين تمريض، موضحاً انه تم استلام الشقق وهي عبارة عن غرفتين وصالة، وجاري تأثيثهم وفرشهم بأحدث الاثاث، و سعة كل شقة ٦ افراد من الهيئة التمريضية، وتبعد عن المستشفي الجامعي الجديد بمسافة لا تزيد عن كيلومتر واحد.