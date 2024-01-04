"تعليم مطروح" تدشن مبادرة المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية السبت المقبل

قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، إنه سيتم تدشين مبادرة المراجعة النهائية للشهادة الإعدادية السبت المقبل بقاعة مجلس العمد والمشايخ في مدينة مرسى مطروح.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن المبادرة تأتي دعماً من المديرية لأبنائنا الطلاب وتيسيرا على أولياء الأمور، مشيراً إلى أن نخبة من أفضل المعلمين على مستوى المحافظة ستقوم بإلقاء المحاضرات الدراسية لمساعدة الطلاب في المراجعة والتحصيل.

كما أكد وكيل تعليم مطروح أن ذلك يأتي في إطار تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، ووفق توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في ضوء الاهتمام الكبير بالمنظومة التعليمية والحرص الإيجابي على مصلحة الطلاب في كل المراحل التعليمية.

من جانبه أوضح إسماعيل جاتو وكيل المديرية، أن المبادرة تهدف لتقديم شرح مبسط ومراجعات دورية مكثفة في جميع المواد للطلاب قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية السبت بعد القادم الموافق الثالث عشر من يناير الجاري.