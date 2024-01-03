غدًا.. قافلة طبية لإجراء قياسات الضغط والسكر العشوائي بنقابة الصحفيين

أعلن محمد الجارحي، عضو مجلس النقابة، رئيس لجنة الصحة بنقابة الصحفيين، عن موعد القافلة الطبية، المؤجلة لإجراء الكشف الطبي في تخصصات الضغط والسكر العشوائي بنقابة الصحفيين.

ومن المقرر أن يكون موعد القافلة الطبية غدًا الخميس، الموافق ٤ من يناير الجاري.

وأضاف رئيس لجنة الصحة بنقابة الصحفيين، أن الخدمات المقدمة، بأسبقية الحضور، كشف جراحة عامة (٥٠ حالة)، وقياسات الضغط والسكر العشوائي (١٠٠ حالة)، مؤكداً أن موعد تسجيل الأسماء: من ١١ ص إلى ١ ظهراً.

وقال الجارحي في بيانه اليوم، إن أعمال القافلة تقام من ١١ ص حتى ٤ عصراً، لجميع الصحفيين، وأسرهم لمن هم أقل من ١٨ سنة.