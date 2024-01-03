لبنان يكثف الاتصالات الدبلوماسية لإدانة العدوان الإسرائيلي ببيروت وتجنيب المنطقة الحرب

كثف لبنان، اليوم الأربعاء، اتصالاته الدبلوماسية مع الدول المعنية لإدانة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف حي سكني في الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت، وحثها على ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وخروقاتها المستمرة والمتصاعدة للسيادة اللبنانية ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006.

وأجرى مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك والقائمين بأعمال سفارتي لبنان في واشنطن وباريس، اتصالات دبلوماسية في دول اعتمادهم، أعربوا خلالها عن احتجاج لبنان الشديد على العدوان الإسرائيلي على حي سكني في الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت، وطالبوا الأطراف المعنية باتخاذ موقف حازم من أجل وقف هذا التصعيد والحيلولة دون اتساع الحرب في المنطقة.

وشدد الدبلوماسيون اللبنانيون على أهمية الحفاظ على سيادة وأمن واستقرار لبنان، مطالبين الدول المعنية ببذل مزيد من الجهود لكبح جماح التصعيد الإسرائيلي في لبنان والمنطقة.

وتأتي هذه الاتصالات الدبلوماسية في إطار الجهود اللبنانية الرامية إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، وتجنيب المنطقة الحرب.