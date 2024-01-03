ads
الأربعاء 03 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غدًا.. الجزيري يغادر القاهرة للانضمام لمنتخب نسور قرطاج استعدادًا لكأس الأمم

الجزيري لاعب الزمالك
الجزيري لاعب الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر التونسي سيف الجزيري مهاجم الزمالك، السفر إلي بلاده غدا الخميس؛ وذلك للانضمام لمعسكر المنتخب التونسي الذى يستعد لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية .

وتلقى سيف الجزيري لاعب الزمالك خبر سار اليوم الأربعاء، بانضمامه لقائمة المنتخب التونسي الذى سيخوض بطولة الأمم كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام في كوت ديفوار شهر يناير الجاري .

وجاء استدعاء الجزيري في اللحظات الأخيرة بديلا للاعب مرتضى بن وناس المحترف في تركيا الذى تعرض لظروف منعته من الانضمام للمنتخب .

ويعد منتخب تونس من المنتخبات القوية المرشحة بقوة لحصد بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار نظرا لما يضمه من لاعبين مميزين في جميع المراكز .

 الجزيري هو المهاجم الأساسي لفريق الزمالك في السنوات الماضية، ويلعب بشكل أساسي مع جميع المدربين لما يمتلكه من قدرات عالية وخبرات مع المنتخب التونسي .

سيف الجزيري الزمالك كأس الأمم الإفريقية أيمن مصطفى