رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول

أجرى الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي جولة تفقدية بلجان الامتحانات بكليتي الزراعة و الطب البيطري حيث اطمأن رئيس الجامعة على حسن سير العمل وتوفير كافة سبل الدعم للطلاب وتواجد اساتذة المادة للإجابة على أي استفسارات من قبل الطلاب.



وحرص عكاوي خلال جولته على استطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومستوى الأسئلة، مؤكدا حرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات في جو مناسب متمنيا لهم التوفيق والنجاح .

من جانبه قام الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية بلجان امتحانات الفصل الدراسي الاول بكلية الحقوق، و اطمأن نائب رئيس الجامعة على انتظام الامتحانات وتوفير الهدوء والمناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات.

شهد جولة رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة الدكتور عصام الدين عبدالهادى عميد كلية الزراعة، والدكتور سامى عبدالرؤوف عميد كلية الطب البيطري، و الدكتور محمد رشدي عميد كلية الحقوق، ووكلاء الكليات.

جدير بالذكر انه يؤدي اليوم امتحانات الفصل الدراسي الاول بالجامعة طلاب كليات التربية، الصيدلة ، الآداب ، العلاج الطبيعي ، العلوم ، التربية النوعية ، الهندسة ، التمريض ، الحاسبات و المعلومات ، والمعهد الفني للتمريض.