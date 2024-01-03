زعيم الأغلبية: الدولة المصرية قوية بمؤسساتها وتعرف جيدا كيف تحافظ عن أمنها القومي

أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية، أن الدولة المصرية قوية بمؤسساتها وتعرف جيدا كيف تحافظ عن أمنها القومي والأيام القليلة الماضية كانت خير شاهد على هذا الأمر خاصة في ظل الظروف التي تموج بها المنطقة.

وأضاف أن مجلس النواب بكل مكوناته من اقصى اليمين الى اقصى اليسار همه في المقام الأول والأخير الامن القومي المصري وكل نواب وأعضاء هذا المجلس يضع الامن القومي في المقام الأول ولكن ما جاء في مشروع مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية. تضمنه من قبل قانون الاستثمار وليس امر جديد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.

ورد زعيم الأغلبية الدكتور عبدالهادي القصبى علي عدد من نواب المعارضة ممن كان لهم تحفظات علي مشروع القانون والذي ينص علي تملك الأراضي الصحراوية للأغراض الاقتصادية والاستثمار بها وهو ما اعتبره بعض النواب امرا قد يمس الامن القومي المصري خاصة في ظل ما يحدث بالمنطقة وما تواجه مصر من تربص ومؤامرات .

ومن جانبه أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية ان الدولة المصرية دولة قوية وتعرف ما يحيط بها من مخاطر وتعرف جيدا المحافظة علي الامن القومي.

وقال الوزير هل الاستثمار ممنوع علي المصريين .

ومن جانبه اثني رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي حرص كافة النواب و خوفهم علي امن البلاد وقال ان القاعة تشهد حوارا ومناقشات ديمقراطية وبشفافية والجميع اغلبية ومعارضة يعملون لصالح هذا الوطن.

