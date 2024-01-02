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الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موسكو: نراقب عن كثب تداعيات انفجار جزيرة روزفلت بمدينة نيويورك

قنصل روسيا العام
قنصل روسيا العام في نيويورك، ألكسندر زاخاروف
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أعلن قنصل روسيا العام في نيويورك، ألكسندر زاخاروف، اليوم الثلاثاء أن موسكو تتابع عن كثب تداعيات الانفجار الذي وقع في جزيرة روزفلت بمدينة نيويورك.

وأكد زاخاروف، وفقًا لوكالة تاس للأنباء، أنه حتى الآن لم ترد معلومات عن وقوع إصابات بين المواطنين الروس أو طلاب إحدى الجامعات الموجودة في تلك الجزيرة. وأشار إلى أنهم سيظلون يراقبون الوضع عن كثب.

تقارير إعلامية أمريكية أفادت بأن سكان جزيرة روزفلت شعروا بدوي انفجارات هزت المنطقة، إلا أنه لم تتوفر معلومات دقيقة حول طبيعة الانفجارات والأضرار المحتملة حتى الآن.

روسيا موسكو نيويورك