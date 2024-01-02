209 مليار دولار فائض الحساب الجاري الصيني في 9 أشهر

الثلاثاء 02/يناير/2024 - 12:21 ص

أظهرت بيانات رسمية من الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، أن فائض الحساب الجاري في البلاد وصل إلى 209 مليارات دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023.

وأظهرت البيانات أن نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 1.6 بالمئة في هذه الفترة، حيث بقيت ضمن نطاق معقول، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وكشفت الهيئة أن صافي تدفق الاستثمار المباشر كان 15.5 مليار دولار.

في هذا السياق، قالت وانج تشون يينج، نائبة رئيس الهيئة الوطنية للإحصاء، إن الصين ستواصل جذب الاستثمار الأجنبي في المستقبل، استنادا إلى سوقها الضخمة والنظام الصناعي المتكامل والانفتاح المؤسسي رفيع المستوى.

يذكر أن الحساب الجاري، هو ذلك‏ المؤشر الذي يقيس الفرق بين الصادرات والواردات من السلع والخدمات والخامات وغيرها من المنتجات المصدرة، التي يمكن أن توفر عملة صعبة للبلاد، بالإضافة إلى الفارق بين الحوالات والتدفقات المالية من وإلى الاقتصاد. ويستثنى من التعريف السابق الأموال المستثمرة بالأصول واستثمارات الأسواق المالية.