القوات الروسية تستهدف مطارات تستضيف مواقع صواريخ بريطانية في أوكرانيا

الإثنين 01/يناير/2024 - 09:48 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن قواتها استهدفت مطارات تحتوي على مواقع صواريخ "ستورم شادو" البريطانية في أوكرانيا، وعن اعتراضها لـ16 صاروخا من نوع "هيمارس" الأمريكية باستخدام الدفاعات الجوية الروسية.

وأشار البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربات بأسلحة جوية بعيدة المدى وعالية الدقة على البنية التحتية للمطارات التي تستضيف الطائرات التي تحمل صواريخ "ستورم شادو"، مؤكدة تحقيق أهداف الضرب بنجاح.

وأضافت الوزارة في بيانها: "تم اعتراض 16 صاروخا من طراز (هيمارس) و6 صواريخ من نوع (أوراجان) خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، بالإضافة إلى تدمير 46 طائرة مسيرة أوكرانية على محاور مختلفة".