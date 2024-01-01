بريطانيا: إجراءات مباشرة لردع الحوثيين في البحر الأحمر

أكد وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، مساء اليوم الاثنين، إن بلاده مستعدة لاتخاذ إجراءات مباشرة لردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وكتب شابس في صحيفة "ديلي تلجراف": "نحن مستعدون لاتخاذ إجراءات مباشرة ولن نتردد في اتخاذ إجراءات إضافية لردع التهديدات لحرية الملاحة في البحر الأحمر".

ووصف وزير الدفاع البريطاني الوضع في المنطقة بأنه "اختبار للمجتمع الدولي، وستكون له تبعات على ممرات مائية أخرى قد تصبح محور نزاع".

ووفقا للصحيفة البريطانية فأن "لندن تضع خططا مع واشنطن لضربات عسكرية محتملة ضد الحوثيين".

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إنه تحدث مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان حول التوترات في البحر الأحمر.