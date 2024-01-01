بث مباشر.. فريق ترانيم الحياة الأفضل يقود احتفال الشكر بالكنيسة الإنجيلية فى مصر الجديدة

تنقل البوابة نيوز “ البث المباشر ” الخاص بإحتفال الشكر والترنيم الذي تنظمه الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر الجديدة، ويقود التسبيح والصلاة فريق ترانيم الحياة الأفضل،وذلك بمقر الكنيسة بشارع كيلوباترا - مصر الجديدة.

يشارك بالحضور الدكتور القس يوسف سمير راعي الكنيسة، وعدد من قساوسة الكنيسة،وعدد من قساوسة مجمع القاهرة الإنجيلي ك.

الجدير بالذكر أن الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر الجديدة، احتفلت مساء أمس الأحد، برأس السنة الميلادية.. حيث تضمن الاحتفال خدمتين الأولى بدأت في تمام الساعة السابعة مساءً وانتهت في تمام الساعة التاسعة، بينما الخدمة الثانية بدأت في تمام الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة، وتخلل الخدمتين وقت شركة.

كما شارك بالحضور الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، واختتم الحفلة الثانية بتهنئة الحضور بمناسبة العام الميلادي الجديد، قائلا: "كل عام وأنتم بخير، ولتكن بداية العام الجديد بداية جديدة مليئة بالفرح الأمل والرجاء داخل قلوبنا. أصلي اليوم من أجل سلام بلادي الحبيبة مصر وسلام العالم".