إحالة هشام ربيع الي محكمة الجنايات في قضية الشيكات المسروقة

أحالت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، هشام ربيع طليق المطربة بوسي، ورمضان قطب شهرته “كفتة” وآخر يدعى هلالي، الي محكمة الجنايات في اتهامه بسرقة شيكات وإيصالات أمانة والتحريض على سرقتها بالإكراه، وكانت قد أخلت النيابة سبيل هشام ربيع على ذمة القضية، قبل وقت سابق .

كان قد تقدم المحامي وكيل وليد عاشور، وشهرته «فطين»- طليق المطربة بوسي-، ببلاغ حمل رقم 2409 لسنة 2023، يفيد تضرره من هشام ربيع، صاحب محلات حلاقة - طليق بوسي-؛ لتحريضه متهمين آخرين هم كل من رمضان قطب محمد، وشهرته كفتة الفوال، 50 سنة، عاطل، “هلالي”، “ميدو”،باستيلائهم على 14 شيكا بنكيا و22 إيصال أمانة، بإجمالي مبالغ 8 ملايين جنيه.

وتبين أن الشيكات المسروقة محررة بمعرفة ياسمين محمد شعبان وشهرتها بوسي،- طليقة المشكو في حقه الأول-، موضحًا أنه أثناء حضوره رفقة المشكو في حقهم الثاني والثالث والرابع للتأكد من قيام هشام ربيع بإيداع مبلغ 8 ملايين جنيه في حساب موكله «فطين»، بالبنك الأهلي فرع "إيزي سبورت" الهضبة الوسطى، أعطاهم الشيكات وإيصالات الأمانة، إلا أنه فوجئ بقيام المشكو في حقهم بالاستيلاء منه على الأوراق كرهًا عنه مستخدمين سلاحًا أبيض- مطواة- وفروا هاربين-.