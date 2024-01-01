ads
الإثنين 01 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة هشام ربيع الي محكمة الجنايات في قضية الشيكات المسروقة

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أحالت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، هشام ربيع طليق المطربة بوسي، ورمضان قطب شهرته “كفتة” وآخر يدعى هلالي، الي محكمة الجنايات في اتهامه بسرقة شيكات وإيصالات أمانة والتحريض على سرقتها بالإكراه، وكانت قد أخلت النيابة سبيل هشام ربيع على ذمة القضية، قبل وقت سابق .

كان قد تقدم المحامي وكيل وليد عاشور، وشهرته «فطين»- طليق المطربة بوسي-، ببلاغ حمل رقم 2409 لسنة 2023، يفيد تضرره من هشام ربيع، صاحب محلات حلاقة - طليق بوسي-؛ لتحريضه متهمين آخرين هم كل من رمضان قطب محمد، وشهرته كفتة الفوال، 50 سنة، عاطل، “هلالي”، “ميدو”،باستيلائهم على 14 شيكا بنكيا و22 إيصال أمانة، بإجمالي مبالغ 8 ملايين جنيه.

وتبين أن الشيكات المسروقة محررة بمعرفة ياسمين محمد شعبان وشهرتها بوسي،- طليقة المشكو في حقه الأول-، موضحًا أنه أثناء حضوره رفقة المشكو في حقهم الثاني والثالث والرابع للتأكد من قيام هشام ربيع بإيداع مبلغ 8 ملايين جنيه في حساب موكله «فطين»، بالبنك الأهلي فرع "إيزي سبورت" الهضبة الوسطى، أعطاهم الشيكات وإيصالات الأمانة، إلا أنه فوجئ بقيام المشكو في حقهم بالاستيلاء منه على الأوراق كرهًا عنه مستخدمين سلاحًا أبيض- مطواة- وفروا هاربين-.

هشام ربيع قضية الشيكات المسروقة محكمة الجنايات